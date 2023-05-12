У районі Бахмута за добу 199 окупантів знищено, 244 дістали поранення, 15 потрапили в полон

На Бахмутському напрямку за добу відбулося 40 бойових зіткнень, у результаті чого 199 окупантів знищили і 15 потрапили в полон, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

"За цю добу відбулося 40 бойових зіткнень, у результаті яких 199 окупантів було знищено, 244 отримали поранення, 15 потрапили в полон. Також було знищено три танки, БМП, три гармати і п'ять польових складів із боєприпасами", - розповів Череватий в ефірі національного телемарафону.

Речник зазначив, що в результаті контраступальних дій українських бійців у рамках оборонної операції ворога було відкинуто на відстань до 1,5 км.

"Наша оборонна операція продовжує бути успішною, досягає одну з головних цілей - знеструмлення бойових спроможностей противника, знекровлення ворога", - наголосив він.