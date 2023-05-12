У Запорізькій області за добу обстрілів зазнали 24 населені пункти - голова ОВА

За минулу добу російських обстрілів зазнали 24 населені пункти Запорізької області, зафіксовано 88 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"24 міста і села постраждали від ворожих ударів. Ворог здійснив 95 обстрілів: 87 артилерійських, три атаки з БПЛА, два авіаційні, два з РСЗВ та один ракетний удар. Зафіксовано 88 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів. Люди вціліли", - написав Малашко в телеграм-каналі в п'ятницю.