Події

10:07 12.05.2023

У Запорізькій області за добу обстрілів зазнали 24 населені пункти - голова ОВА

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За минулу добу російських обстрілів зазнали 24 населені пункти Запорізької області, зафіксовано 88 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"24 міста і села постраждали від ворожих ударів. Ворог здійснив 95 обстрілів: 87 артилерійських, три атаки з БПЛА, два авіаційні, два з РСЗВ та один ракетний удар. Зафіксовано 88 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів. Люди вціліли", - написав Малашко в телеграм-каналі в п'ятницю.

 

Теги: #обстріли #запорізька_область

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