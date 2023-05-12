Події

08:05 12.05.2023

ЗС України знищили 750 окупантів, 5 танків, 15 артсистем і 9 БПЛА за добу

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ЗС України знищили 750 окупантів, 5 танків, 15 артсистем і 9 БПЛА за добу

За минулу добу четверга, 11 травня, ЗСУ знищили 750 російських окупантів, 5 танків, 8 бронемашин, 15 артсистем, 2 РСЗВ, 2 ППО, 9 БПЛА і 14 одиниць автомобільної та спецтехніки, повідомили в Генштабі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 197670 (+750) осіб ліквідовано, танків - 3745 (+5) од, бойових броньованих машин - 7295 (+8) од, артилерійських систем - 3068 (+15) од, РСЗВ - 559 (+2) од, засоби ППО - 312 (+2) од, літаків - 308 (+0) од, гелікоптерів - 294 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2636 (+9), крилаті ракети - 970 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5996 (+12) од, спеціальна техніка - 393 (+2)", - ідеться у ранковому зведенні в п'ятницю.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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