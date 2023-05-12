Противник за добу здійснив 80 обстрілів Херсонської області, одна людина загинула, четверо поранені

Російські окупанти за добу здійснили 80 обстрілів Херсонської області, унаслідок чого загинула одна людина, поранено 4, влучення в територію школи та лікарні в Херсоні, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив - 80 обстрілів, випустивши 339 снарядів із важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази... У результаті російської агресії одна людина загинула, ще чотири дістали поранення", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, окупанти влучили в житлові квартали населених пунктів області, по будівлі школи, лікарні та по території й будівлях двох підприємств критичної інфраструктури в місті Херсон.

Також Прокудін повідомив, що з деокупованої території області евакуйовано 88 осіб.