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21:25 11.05.2023

Учасники "зернової ініціативи" обговорюють відновлення роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса

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Учасники "зернової ініціативи" обговорюють відновлення роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса

Учасники чотиристоронньої зустрічі в Стамбулі для обговорення майбутнього Чорноморської ініціативи з високопоставленими посадовими особами України, Туреччини, ООН і РФ у четвер обговорювали, серед іншого, нещодавні пропозиції ООН, а саме відновлення роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса.

"На зустрічі обговорювалися (також) більш тривале продовження угоди, поліпшення в СКЦ для стабільної роботи та експорту, а також інші питання, порушені сторонами", - ідеться в повідомленні Спільного координаційного центру (СКЦ) на сторінці ООН.

Зазначається, заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс на зустрічі привітав сторони зі сприянням безпечному експорту понад 30 млн тонн зерна та продуктів харчування з України з початку дії ініціативи. Він підтвердив її важливість з цього погляду для гарантування глобальної продовольчої безпеки, а також визнав важливий внесок експорту харчових продуктів і добрив із РФ.

"Сторони представили свої погляди і домовилися про подальше обговорення цих елементів. Пан Гріффітс наголосив, що ООН продовжуватиме тісно співпрацювати з усіма сторонами для забезпечення продовження і повного здійснення Ініціативи відповідно до її ширшої спільної прихильності до розв'язання проблеми глобальної продовольчої безпеки", - йдеться в релізі.

Віцепрем'єр - очільник Мінвідновлення України Олександр Кубраков по завершенню перемовин зустрічі повідомив у фейсбуці, що ООН і Туреччина як підписанти ініціативи розуміють, що вона є критично важливою для світової продовольчої безпеки і має стабільно функціонувати.

"Тому за їхньою пропозицією подальші консультації щодо розблокування Ініціативи будуть продовжені в онлайн форматі", - написав він.

За його словами, українська делегація вкотре наголосила, що зернова ініціатива має бути подовжена на більший термін і розширена.

"Це дасть прогнозованість і впевненість як світовому, так і українському ринку. Але, перш за все, потрібно відновити реєстрацію вхідного флоту і проведення інспекцій без штучних затримок і відповідно до процедур СКЦ", - наголосив Кубраков.

Міноборони Туреччини у твіттері назвало переговори щодо продовження "зернової ініціативи" позитивними і конструктивними. Раніше Туреччина зазначала, що на цих переговорах порушить питання евакуації з України суден, що застрягли з початку війни, та їхніх екіпажів під турецьким прапором.

"Чорноморську зернову ініціативу" уклали в Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини та Росії щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів: "Чорноморська", "Одеси" та "Південного". Ініціатива була укладена на 120 днів і її продовжували двічі, востаннє 18 березня. Однак якщо Україна заявляє, що її було продовжено на 120 днів, то Росія стверджує, що лише на 60.

Президент України Володимир Зеленський у середині вересня і середині листопада минулого року заявляв, що погодиться на відновлення експорту російського аміаку лише в разі обміну військовополонених за формулою "всіх на всіх". У Кремлі назвали таку пропозицію нібито "недоречною".

 

 

 

Теги: #зерно #коридор #аміакопровід

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