Події

11:39 11.05.2023

У Бучанському та Вишгородському районах знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети

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У Бучанському та Вишгородському районах знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети

У Вишгородському районі в четвер може бути чутно звуки вибухів - проводяться роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів, повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"У Вишгородському районі може бути гучно. Сьогодні, 11 травня, у районі проводять ліквідацію вибухонебезпечних предметів. Зберігайте спокій - роботи планові", - ідеться в повідомленні КОВА.

Крім того, в четвер можуть лунати звуки вибухів і в Бучанському районі - в одній із громад сьогодні тривають роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів. 

Теги: #київська_область #вибухонебезпечні_предмети

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