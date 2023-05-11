В Україні залишається підтопленим 51 будинок, у трьох областях підтоплені понад 13 тис. га сільгоспугідь

Підтопленими залишаються 493 дворогосподарства в Україні станом на ранок четверга, 11 травня, повідомляють на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Із загальної кількості в Запорізькій області – 250 підтоплених дворогосподарств, у Чернігівській - 99, у Дніпропетровській - 55, у Черкаській - 47, у Полтавській - 35, у Київській - 7.

Крім того, підтоплений 51 будинок: 39 - у Дніпропетровській, 12 - у Черкаській областях.

У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплені 13 тис. 27 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення у 23 населених пунктах Чернігівщини.