Голова Військового комітету НАТО: На полі бою росіяни сфокусуються на кількості, українці – на якості

Голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер вважає, що найближчим часом різниця між російською та українською арміями на полі бою полягатиме в тому, що росіяни сфокусуються на кількості, а українці – на якості і щодо обладнання, і щодо особового складу.

Таку думку він висловив у середу в Брюсселі на пресконференції після засідання начальників головних штабів країн-членів НАТО, відповідаючи на запитання журналістів щодо стану російських військ. "Щодо обладнання, то ви бачите, що росіяни почали використовувати дуже старе обладнання з дуже старими можливостями. Танк Т-54, який ми зараз бачимо на полі бою, число 54 – це рік виробництва – 1954-й. Але проблема в тому, що їх багато. Це про кількість, і це проблема. Я думаю, що те, що ми зараз бачимо, це те, що росіяни сфокусуються на кількості – більшій кількості призовників та мобілізованих, недостатньо навчених, на старому обладнанні, але у великій кількості, яка й неточна, не така хороша, як нова. А українці фокусуються на якості зі зброєю західних систем та західною підготовкою (військових). Це велика різниця (яку ми побачимо) в найближчі місяці", - обґрунтував свою думку голова Військового комітету НАТО.

Він також пояснив, що кожна сторона у війні має однакові проблеми – "у них є втрати, зламане або втрачене обладнання, у вас закінчуються боєприпаси". "Один із прорахунків російського операційного або навіть стратегічного планування від самого початку полягав у тому, що вони думали, що це буде триденна війна, і вони забули поінформувати про це ряд виконавців – на місцях у них не було логістики. Через кілька днів у танків закінчилося пальне, не тому, що в них немає пального, а тому, що воно було в іншому місці. Кожна війна через чотири-п'ять днів стає логістикою. Це те, що ви бачите в Україні, і має стосунок до інших проблем – це здатність виробляти все, що ви втратили, як нові боєприпаси, нові машини, нові танки, трохи менше – нові люди, але це інший виробничий цикл", - пояснив Бауер.