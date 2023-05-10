Президент Грузії пропонує запровадити візи для російських громадян

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі вважає, що у зв'язку з рішенням російського керівництва відновити авіасполучення з Грузією та скасувати візовий режим для грузинських громадян грузинський уряд має ясно заявити про свою позицію.

"Я пропоную скликати Раду національної безпеки та розглянути запровадження віз для російських громадян терміном на три місяці, що необхідно для нас з урахуванням внутрішніх викликів. Потрібен більший контроль держави щодо росіян, котрі в'їжджають у нашу країну, тому необхідно вжити якихось заходів, щоб усе це перебувало в нормальних цивілізованих рамках", - сказала Зурабішвілі в середу на брифінгу.

Вона зазначила, що "Грузія не потребує якихось нібито поступок з боку Росії".

Зурабішвілі вважає, що рішення російського керівництва "суперечить інтересам Грузії".

Наразі росіяни відвідують Грузію в безвізовому режимі.

Раніше в середу було опубліковано указ президента РФ, згідно з яким Росія з 15 травня 2023 року скасовує візовий режим для громадян Грузії, за винятком осіб, які в'їжджають до РФ з метою трудової діяльності.

Іншим указом президента РФ було знято обмеження на польоти між Росією і Грузією, пряме авіасполучення між якими було припинено в липні 2019 року.