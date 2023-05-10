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11:44 10.05.2023

Японія після вторгнення РФ в Україну заявила про намір відкрити перший в Азії офіс НАТО

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Японія після вторгнення РФ в Україну заявила про намір відкрити перший в Азії офіс НАТО

Японія веде переговори про відкриття першого в Азії офісу зв'язку НАТО, вважаючи, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну світ став більш нестабільним.

Як повідомив в інтерв'ю CNN глава МЗС Японії Йосімаса Хаясі, на тлі подій у Східній Європі, які впливають і на Тихоокеанський регіон, питання співпраці з НАТО стає більш важливим.

"Те, що відбувається у Східній Європі, не обмежується лише питанням Східної Європи, і це безпосередньо впливає на ситуацію тут, у Тихоокеанському регіоні. Ось чому співпраця між нами у Східній Азії та НАТО стає... дедалі важливішою".

Як повідомляється, Хаясі назвав минулорічне вторгнення Росії в Україну подією, наслідки якої поширюються далеко за межі Європи і яка змусила Японію переосмислити регіональну безпеку.

"Ми вже ведемо переговори про відкриття офісу зв'язку НАТО, але ще не погодили жодних деталей. Причина такого обговорення в тому, що після російської агресії щодо України світ став більш нестабільним", - сказав він.

Він додав, що, попри те, що Японія не є членом НАТО, відкриття офісу Альянсу свідчить, що партнери блоку в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні "дуже стійко взаємодіють" з НАТО.

Теги: #нато #японія #офіс

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