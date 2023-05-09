Глава МЗС закликає надати Україні літаки F-16 і більше систем ППО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партерів посилити українську протиповітряну оборону і надати винищувачі F-16, щоб закрити українське небо.

"Сьогодні прокинувся рано-вранці від гучних вибухів: наша ППО перехоплювала російські ракети. Дякую партнерам за надання систем ППО. Я повторюю свій заклик збільшити їх кількість і надати F-16, які працюватимуть разом із наземними платформами, щоб закрити наше небо", - написав Кулеба у твіттері у вівторок.