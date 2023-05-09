Унаслідок падіння уламка ракети в Голосіївському районі ніхто не постраждав - Кличко

Внаслідок падіння уламка ракети в Голосіївському районі ніхто не постраждав, руйнувань також немає, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Під час атаки на Київ в Голосіївському районі столиці уламок збитої ракети впав на приватне подвірʼя. Палаючий уламок загасили. Постраждалих та пошкоджень немає", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Мер зазначив, що фахівці-вибухотехніки, рятувальники та поліція ще перебувають на місці події.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська здійснили ракетну атаку на Київ уранці у вівторок, у Голосіївському районі пожежа, а в Шевченківському виявлено уламки ракет на проїжджій частині.