На Ставці верховного головнокомандувача обговорили захист населення та цивільної інфраструктури

Під головуванням президента України Володимира Зеленського в понеділок відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Учасники заслухали інформацію про наслідки нещодавніх повітряних атак з боку російських військ та про їх подолання, обговорили можливості посилення захисту населення й об'єктів цивільної та критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляє пресслужба, "було заслухано доповіді про оперативну ситуацію на фронті та плани окупантів на найближчий час. Командувачі ОСУВ доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця", "Таврія", "Одеса", "Північ".

Учасники засідання проаналізували стан забезпечення підрозділів сил оборони України озброєнням і боєприпасами, а також стан підготовки та комплектування особовим складом і технікою бригад.

Окремо було заслухано доповідь про постачання артилерійських боєприпасів і ракет усіх типів на потреби українських військ у поточному році, йдеться в повідомленні.