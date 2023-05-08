Події

07:20 08.05.2023

Уночі в повітряному просторі Києва знищено понад 30 ворожих дронів

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Уночі в повітряному просторі Києва знищено понад 30 ворожих дронів

У ніч на понеділок, 8 травня, російські окупанти атакували Київ іранськими баражувальними боєприпасами "Shahed", виявлено та знищено понад 30 дронів. Від уламків БПЛА, що впали, у столиці є руйнування і постраждалі, повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Ворог збільшує щільність повітряних атак Києва. Лише із початку травня, за перші 8 днів місяця, рашисти здійснили вже 4 повітряні атаки! Під час останньої повітряної тривоги, що тривала понад 3,5 години, агресор намагався завдати удару своїми БпЛА. За попередньою інформацією, це були іранські баражувальні боєприпаси "Shahed", які атакували столицю з різних напрямків. У повітряному просторі Києва було виявлено та знищено понад 30!!! ворожих дронів", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Станом на ранок понеділка відомо, що в місті є руйнування і травмовані.

"Унаслідок падіння уламків у столиці є пошкоджені будинки, дорожнє покриття, автомобілі. Відомо про травмованих. Медики, ДСНС та інші екстрені служби працюють на місцях", - зазначив Попко.

Зокрема, повідомляється, що у Святошинському районі столиці: імовірно, через падіння уламків пошкоджено 7 авто та ще 1 авто горіло; зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджено вікна, фасади; є падіння уламків на проїжджу частину; травмовано 5 осіб, їм надано медичну допомогу.

У Солом'янському районі пошкоджено резервуар (5т) із витоком дизельного пального (без загоряння). На стоянці пошкоджено 15 вантажних і 5 легкових автомобілів. Також, імовірно через уламки, було пошкоджено газову трубу високого тиску з подальшим горінням газового факела, газ перекрито, пожежу ліквідовано.

Попко додав, що дані оперативного зведення постійно оновлюються й уточнюються.

 

 

 

 

Теги: #атака #київ #зведення

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