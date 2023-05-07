Події

19:18 07.05.2023

Окупанти обстріляли Бугаївку на Харківщині, поранено пенсіонерку

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Окупанти обстріляли Бугаївку на Харківщині, поранено пенсіонерку

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області задокументували наслідки обстрілу с. Бугаївка, вчиненого російськими окупаційними військами в неділю вдень.

"7 травня близько 14:00 окупанти обстріляли с. Бугаївка Чугуївського району. Отримала поранення 67-річна жінка, її госпіталізовано до лікарні", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України.

 

 

Теги: #харківська_область #обстріл #постраждала

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