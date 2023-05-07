Британська розвідка дізналася, скільки росіян виїхали за кордон у 2022 році

Понад 1 млн громадян РФ виїхали з країни у 2022 році, тим самим спровокувавши найбільший дефіцит робочої сили з 1998 року, йдеться у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому Міністерством оборони Великої Британії у Твіттері.

Британська розвідка зазначає, що Росія зіткнулася з найбільшим дефіцитом робочої сили за останні десятиліття.

Зокрема, Центральний банк РФ провів опитування 14 тис. роботодавців і виявив, що кількість працівників перебуває на найнижчому з 1998 року рівні.

"За останні три роки через COVID-19 і агресію проти України населення Росії скоротилося на 2 млн більше, ніж очікувалося. У 2022 році з країни виїхало до 1,3 млн осіб, зокрема багато молодих і добре освічених людей із передових галузей", - ідеться в повідомленні.

У Мінкомзв'язку РФ заявили, що приблизно 10% (100 тис.) співробітників ІТ-сфери залишили країну 2022 року і не повернулися.

"Мобілізація, історично висока еміграція, старіння і скорочення населення обмежують пропозицію робочої сили. Це, найімовірніше, призведе до зниження потенційного зростання російської економіки і ризикує розпалити інфляцію", - зазначили у відомстві.

Джерело: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1655085083299127296