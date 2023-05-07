Події

12:07 07.05.2023

Британська розвідка дізналася, скільки росіян виїхали за кордон у 2022 році

1 хв читати

Понад 1 млн громадян РФ виїхали з країни у 2022 році, тим самим спровокувавши найбільший дефіцит робочої сили з 1998 року, йдеться у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому Міністерством оборони Великої Британії у Твіттері.

Британська розвідка зазначає, що Росія зіткнулася з найбільшим дефіцитом робочої сили за останні десятиліття.

Зокрема, Центральний банк РФ провів опитування 14 тис. роботодавців і виявив, що кількість працівників перебуває на найнижчому з 1998 року рівні.

"За останні три роки через COVID-19 і агресію проти України населення Росії скоротилося на 2 млн більше, ніж очікувалося. У 2022 році з країни виїхало до 1,3 млн осіб, зокрема багато молодих і добре освічених людей із передових галузей", - ідеться в повідомленні.

У Мінкомзв'язку РФ заявили, що приблизно 10% (100 тис.) співробітників ІТ-сфери залишили країну 2022 року і не повернулися.

"Мобілізація, історично висока еміграція, старіння і скорочення населення обмежують пропозицію робочої сили. Це, найімовірніше, призведе до зниження потенційного зростання російської економіки і ризикує розпалити інфляцію", - зазначили у відомстві.

Джерело: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1655085083299127296

Теги: #британська_розвідка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:23 06.05.2023
Святкування дня перемоги в РФ буде скромнішим за звичайне, що, ймовірно, пов'язано з можливістю протестів через війну в Україні - британська розвідка

Святкування дня перемоги в РФ буде скромнішим за звичайне, що, ймовірно, пов'язано з можливістю протестів через війну в Україні - британська розвідка

09:48 02.05.2023
Військова промисловість РФ не справляється з вимогами воєнного часу - британська розвідка

Військова промисловість РФ не справляється з вимогами воєнного часу - британська розвідка

09:47 29.04.2023
Росія використовує неефективний процес націлювання і готова не брати до уваги супутній збиток, навіть загибель мирних жителів - британська розвідка

Росія використовує неефективний процес націлювання і готова не брати до уваги супутній збиток, навіть загибель мирних жителів - британська розвідка

10:13 23.04.2023
РФ намагається залучити в армію добровольців, щоб відкласти будь-яку нову обов'язкову мобілізацію - британська розвідка

РФ намагається залучити в армію добровольців, щоб відкласти будь-яку нову обов'язкову мобілізацію - британська розвідка

11:10 22.04.2023
У РФ скасували акції "Безсмертний полк", побоюючись розкриття масштабів нещодавніх втрат у війні в Україні

У РФ скасували акції "Безсмертний полк", побоюючись розкриття масштабів нещодавніх втрат у війні в Україні

10:28 18.04.2023
Окупанти скоротили угруповання в Донецьку, щоб залучити ресурси на Бахмут - британська розвідка

Окупанти скоротили угруповання в Донецьку, щоб залучити ресурси на Бахмут - британська розвідка

17:03 17.04.2023
Від початку повномасштабного вторгнення в Україні на мінах підірвалися 750 мирних жителів, із них близько 100 дітей - британська розвідка

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні на мінах підірвалися 750 мирних жителів, із них близько 100 дітей - британська розвідка

10:15 14.04.2023
Сили окупантів активізували наступ на Бахмут - британська розвідка

Сили окупантів активізували наступ на Бахмут - британська розвідка

10:02 12.04.2023
Окупанти спорудили три лінії оборони в Запорізькій області - британська розвідка

Окупанти спорудили три лінії оборони в Запорізькій області - британська розвідка

10:11 11.04.2023
Окупанти озброїли свої ПДВ термобаричними РСЗВ і можуть їх задіяти у війні проти України - британська розвідка

Окупанти озброїли свої ПДВ термобаричними РСЗВ і можуть їх задіяти у війні проти України - британська розвідка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

МАГАТЕ підтверджує початок евакуації жителів Енергодара

ЗС України ліквідували 660 окупантів, 6 танків, 18 артсистем і 18 БПЛА за добу

Росіяни скинули вибухівку з БпЛА, що спричинило загибель піротехніків ДСНС у Херсонській області

СБУ офіційно не може ні підтвердити, ні спростувати свою причетність до вибуху автомобіля Прилєпіна

Ми повернемо всіх наших людей із російської неволі - Зеленський про повернення полонених

ОСТАННЄ

Російські окупанти 4 рази обстріляли прикордонні райони Чернігівської області - ОК "Північ"

Єрмак поінформував Саллівана про поточну ситуацію на фронті, підготовку ЗСУ до звільнення територій і потреби армії

Пригожин і Кадиров намагаються створити умови для покладання відповідальності за невдачі в районі Бахмута на Міноборони РФ - ISW

Російські окупанти за ніч поранили 5 осіб на Донеччині - голова ОВА

Рівень водопілля в Дніпрі на території столиці знизився на 4 см - КМВА

МАГАТЕ підтверджує початок евакуації жителів Енергодара

Ворожа ракета С-300 потрапила на територію одного з автопарків у Балаклії - голова ОВА

Внаслідок ворожих обстрілів Балаклії постраждали 5 осіб - Єрмак

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, пошкоджено житлові будинки, магазин і пам'ятник

Окупанти вночі атакували ракетами Х-22 Миколаївську область, є пошкодження

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА