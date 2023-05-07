Пригожин і Кадиров намагаються створити умови для покладання відповідальності за невдачі в районі Бахмута на Міноборони РФ - ISW

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин і глава Чечні Рамзан Кадиров, імовірно, прагнуть представити Міноборони Росії та регулярні російські війська неефективними і поставити умови, щоб покласти провину за будь-які невдачі Росії в районі Бахмута на Міноборони, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Так, у звіті ISW за 6 травня зазначається, що Пригожин і Кадиров заявили про свій намір замінити сили "Вагнера" під Бахмутом на чеченський "Ахмат" уже 10 травня. Пригожин опублікував 6 травня лист до міністра оборони Росії Сергія Шойгу, в якому йдеться, що "Вагнер" передасть свої позиції підрозділам "Ахмата" рівно опівночі 10 травня, коли, за словами Пригожина, "Вагнер" повністю вичерпає свій бойовий потенціал. Своєю чергою Кадиров відповів Пригожину, заявивши, що він надіслав листа президенту Росії Володимиру Путіну, в якому повідомив про свою готовність узяти Бахмут.

"Рішення Пригожина передати відповідальність за Бахмут силам товариша-силовика навмисно виключає регулярні російські повітряно-десантні війська, які вже діяли на північному і південному флангах "Вагнера" навколо Бахмута, представляючи битву за Бахмут суворо як турботу "Вагнера", а тепер і "Ахмата". Це рішення відображає тривалу недовіру Пригожина до російського військового командування і його позиціонування себе як незалежного від російського військового істеблішменту, і дає йому змогу зберегти обличчя, якщо сили "Вагнера" не зможуть захопити Бахмут, а також уникнути повторення захоплення Соледара, де Міноборони РФ взяло на себе відповідальність за те, що Пригожин назвав успіхом "Вагнера", - вважають аналітики.

Кадиров, своєю чергою, міг би отримати вигоду з позитивного репутаційного ефекту від вступу в таку гучну операцію, спираючись на особисту популярність Пригожина. Також відомо, що Кадиров нещодавно зустрівся з кількома високопоставленими російськими чиновниками в Росії, що, ймовірно, поліпшить його репутацію в російських політичних колах.

"Перехід від військ "Вагнера" до військ "Ахмата" також може створити умови для того, щоб звинуватити Міноборони Росії в майбутніх невдачах у майбутньому - якщо сили "Ахмата" зіткнуться з тими самими труднощами, що й війська "Вагнера", і не зможуть повністю захопити Бахмут, Пригожин та Кадиров цілком можуть звинуватити Міноборони в нездатності адекватно підтримувати їхні зусилля", - наголошується у звіті.

При цьому в разі, якщо Міноборони Росії завадить силам "Ахмату" замінити "Вагнер" (оскільки незрозуміло, чи зможуть Пригожин і Кадиров виконати цей маневр без будь-якої підтримки Міноборони Росії, як вони заявляють), два силовики та їхні союзники, імовірно, висуватимуть гіпотезу про те, що якби тільки Міноборони Росії підтримало маневр, чеченські війська швидко захопили б Бахмут.

Зазначається, що хоча потенційне розгортання ахматовських військ у Бахмуті могло б певною мірою збільшити бойову міць Росії, заяви Пригожина і Кадирова сильно перебільшені. Сили "Ахмат" були розгорнуті по всій Україні, здебільшого в районі Білогорівки в Луганській області та в окремих районах на півдні, протягом 2023 року, але не брали участі у вирішальних наступальних операціях. Таким чином чеченські сили, які будуть розгорнуті в Бахмуті, найімовірніше, значно свіжіші та менш деградовані, ніж сили "Вагнера", що залишалися на фронті впродовж кількох місяців. Однак припущення Кадирова про те, що Ахмат зможе швидко просунутися до Бахмута і зайняти його "за лічені години", є типовими кадирівськими хвастощами та ігнорує тактичну ситуацію в Бахмуті.

"Крім того, припущення Пригожина про те, що "Вагнер" втратить свій бойовий потенціал рівно опівночі 10 травня, є риторичним пунктом, обраним для того, щоб уникнути відступу до Дня Перемоги 9 травня, - збройні сили не виснажують усі свої бойові можливості в одну мить", - вважають аналітики.

Міноборони Росії ще не відреагувало на скоординовані заяви Пригожина і Кадирова про Бахмут і, можливо, було заскочено зненацька. За оцінками ISW, російські військові, ймовірно, переорієнтують процеси тилового забезпечення на перехід до оборонних операцій у більшості районів театру військових дій напередодні очікуваного українського контрнаступу, а увага Пригожина до Бахмута може суперечити мінливим пріоритетам Міноборони Росії.

У російських сил, імовірно, немає резервів, які вони могли б спрямувати до Бахмута, якщо здатність "Вагнера" підтримувати операції в місті повністю впаде, як стверджує Пригожин. Міноборони Росії продовжує стверджувати, що Повітряно-десантні війська Росії захищають фланги навколо Бахмута, і ISW не зафіксувала елементів ПДВ, які безпосередньо сприяють наступу "Вагнера" в самому місті.

"Російські військові, ймовірно, мають намір, щоб ці елементи ВДВ стабілізували ширший Бахмутський виступ".