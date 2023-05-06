Події

21:00 06.05.2023

СБУ офіційно не може ні підтвердити, ні спростувати свою причетність до вибуху автомобіля Прилєпіна

1 хв читати
СБУ офіційно не може ні підтвердити, ні спростувати свою причетність до вибуху автомобіля Прилєпіна

Служба безпеки України офіційно не може ні підтвердити, ні спростувати свою причетність до вибуху автомобіля російського пропагандиста Захара Прилєпіна.

"Офіційно ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати причетність СБУ до тієї чи іншої бавовни, яка відбувається з окупантами та їхніми поплічниками", - повідомили в пресцентрі спецслужби агентству "Інтерфакс-Україна".

У відомстві зазначили, що "водночас, як раніше неодноразово наголошував голова СБУ Василь Малюк, для росіян, які принесли на нашу землю війну, загибель людей і насильство, бавовна палала, палає і буде палати! Тому смерть - це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам".

У СБУ наголосили, що про те, хто стоїть за тим чи іншим випадком, можна говорити вже після перемоги України.

"Яка однозначно скоро настане", - підсумували в спецслужбі.

Раніше низка російських ЗМІ сповіщала про підрив автомобіля російського пропагандиста Захара Прилєпіна в Нижньому Новгороді (РФ).

 

 

Теги: #сбу #позиція #прилєпін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:28 05.05.2023
СБУ затримала на сході України російських агентів, які "полювали" на HIMARS

СБУ затримала на сході України російських агентів, які "полювали" на HIMARS

10:22 05.05.2023
СБУ викрила бізнесмена зі Львова, який в обхід санкцій постачав до РФ "Роллс-Ройси" і "Майбахи"

СБУ викрила бізнесмена зі Львова, який в обхід санкцій постачав до РФ "Роллс-Ройси" і "Майбахи"

20:11 04.05.2023
СБУ затримала віцемера Вознесенська, підозрюваного в розкраданні бюджетних грошей на закупівлю оборонної продукції

СБУ затримала віцемера Вознесенська, підозрюваного в розкраданні бюджетних грошей на закупівлю оборонної продукції

14:29 04.05.2023
СБУ припинила антиукраїнську діяльність ще 11 інтернет-агітаторів

СБУ припинила антиукраїнську діяльність ще 11 інтернет-агітаторів

12:26 04.05.2023
СБУ затримала російського "крота", який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ

СБУ затримала російського "крота", який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ

14:03 03.05.2023
СБУ ліквідувала мережу ботоферм, які працювали на дестабілізацію обстановки в Україні

СБУ ліквідувала мережу ботоферм, які працювали на дестабілізацію обстановки в Україні

17:33 02.05.2023
СБУ запобігла нелегальному вивезенню до Ірану двигунів для військово-транспортних літаків

СБУ запобігла нелегальному вивезенню до Ірану двигунів для військово-транспортних літаків

11:10 02.05.2023
СБУ повідомила про підозру колишньому керівнику охорони Януковича

СБУ повідомила про підозру колишньому керівнику охорони Януковича

07:26 02.05.2023
Я підтримую допомогу Україні - спікер Палати представників Конгресу США Маккарті

Я підтримую допомогу Україні - спікер Палати представників Конгресу США Маккарті

17:50 01.05.2023
СБУ викрила депутата Одеської облради та його дружину, які організували рейдерське захоплення землі

СБУ викрила депутата Одеської облради та його дружину, які організували рейдерське захоплення землі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ми повернемо всіх наших людей із російської неволі - Зеленський про повернення полонених

Зеленський привітав Короля Чарльза і королеву Каміллу з коронацією

Зеленський наголосив на важливості візитів делегацій США в Україну та допомоги на рівні окремих штатів

Шість піротехніків ДСНС загинули в результаті ворожих обстрілів під час розмінування Херсонської області, двох поранено

Зеленський: Хоробрість і сила воїнів-піхотинців роблять незламною нашу оборону

ОСТАННЄ

Радянський герб на "Батьківщині-матері" мають намір поміняти на тризуб

Ми повернемо всіх наших людей із російської неволі - Зеленський про повернення полонених

Зеленський привітав Короля Чарльза і королеву Каміллу з коронацією

Зеленський наголосив на важливості візитів делегацій США в Україну та допомоги на рівні окремих штатів

У Раді створили робгрупу для підготовки "воєнних" законопроєктів і вирішення питання повернення виплат військовим

Морально-психологічний стан противника стає дедалі нижчим

Ворог за добу здійснив понад 30 атак на бахмутському та мар'їнському напрямках

ЗС України за добу ліквідували чотири ударні "шахеди" ворога і два розвіддрони

Шість піротехніків ДСНС загинули в результаті ворожих обстрілів під час розмінування Херсонської області, двох поранено

Зеленський: Хоробрість і сила воїнів-піхотинців роблять незламною нашу оборону

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА