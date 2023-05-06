СБУ офіційно не може ні підтвердити, ні спростувати свою причетність до вибуху автомобіля Прилєпіна

Служба безпеки України офіційно не може ні підтвердити, ні спростувати свою причетність до вибуху автомобіля російського пропагандиста Захара Прилєпіна.

"Офіційно ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати причетність СБУ до тієї чи іншої бавовни, яка відбувається з окупантами та їхніми поплічниками", - повідомили в пресцентрі спецслужби агентству "Інтерфакс-Україна".

У відомстві зазначили, що "водночас, як раніше неодноразово наголошував голова СБУ Василь Малюк, для росіян, які принесли на нашу землю війну, загибель людей і насильство, бавовна палала, палає і буде палати! Тому смерть - це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам".

У СБУ наголосили, що про те, хто стоїть за тим чи іншим випадком, можна говорити вже після перемоги України.

"Яка однозначно скоро настане", - підсумували в спецслужбі.

Раніше низка російських ЗМІ сповіщала про підрив автомобіля російського пропагандиста Захара Прилєпіна в Нижньому Новгороді (РФ).