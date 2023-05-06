Уночі над Дніпропетровщиною збито чотири "Shahed"

У ніч на суботу, 6 травня, ворог атакував Дніпропетровщину ударними дронами, силами ППО збито 4 "шахеди", постраждали приватні споруди та ЛЕП, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Вночі агресор спрямував на Дніпропетровщину безпілотники. Відмінно спрацювали наші вартові неба. Військові з повітряного командування "Схід" приземлили всі чотири "Шахеди", - написав він у своєму телеграм-каналі в суботу вранці.

Лисак додав, що уламки збитих мопедів упали в Синельниківському районі, де вони вибили вікна в 5 приватних будинках. "Понівечені дві господарські будівлі та лінія електропередач. Люди неушкоджені", - ідеться в повідомленні.

Крім того, голова ОВА повідомив про артилерійський обстріл Марганецької громади Нікопольського району із РСЗВ "Град". Лисак акцентував, що обійшлося без постраждалих, наслідки атаки з'ясовують.