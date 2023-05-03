Україна має стати 33-м членом НАТО - Зеленський

Україна має стати 33-м членом НАТО, сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи в середу на брифінгу після саміту за участю глав держав і урядів України та країн Північної Європи в Гельсінкі.

"Україна стане 33-м членом НАТО. Ми розуміємо, що за часів агресії неможливо Україні приєднатися до Альянсу, але немає перепон ухвалити політичне рішення про алгоритм нашого приєднання", - сказав він.

Фінляндія раніше стала 31-м членом НАТО. Тривають переговори про вступ до Альянсу Швеції.

"Вітаю всіх громадян Фінляндії у зв'язку з приєднанням до НАТО. Суомі - це земля для життя, ніколи вона не була землею для війни", - сказав Зеленський.

"Це історичне досягнення, яке прибере невпевненість у безпеці. Я щиро бажаю Швеції завершити цей шлях якнайшвидше", - наголосив він.

Президент подякував країнам Північної Європи за підтримку. "Танки і броньовані машини зі Швеції вже рятують життя в Україні", - сказав він і подякував прем'єр-міністру Данії за швидкість у наданні зброї. За словами президента, "зброя з Норвегії - міцний антидот для протидії державі-злу".

Він також відзначив Ісландію, яка "залучена до реєстру збитків, спричинених агресією".