Події

19:13 01.05.2023

Російські окупанти за добу завдали 19 ракетних і 13 авіаційних ударів по цивільних об'єктах України

2 хв читати
Російські окупанти за добу завдали 19 ракетних і 13 авіаційних ударів по цивільних об'єктах України

За минулу добу РФ завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об'єктах України. Російський агресор цинічно продовжує використовувати тактику терору, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом протягом доби противник завдав 19 ракетних ударів (нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 13 авіаційних ударів та здійснив 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені з числа цивільного населення, серед них і діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та іншу цивільну інфраструктуру", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Імовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, зазначають у Генштабі.

За добу ворожих ударів зазнали понад 70 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках - упродовж доби було відбито понад 30 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка, українські воїни мужньо тримають оборону.

На волинському та поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує утримувати певну кількість військ у прикордонних з Україною районах РФ.

У куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне становище, вів безуспішні наступальні дії в районах Новоселівського та Білогорівки.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої в місті Бахмут. Також противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населеного пункту Предтечине.

На авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Первомайського Донецької області, успіху не досяг.

На мар'їнському напрямку противник продовжує атакувати позиції українських військ. Тривають бої за Мар'їнку.

На шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не здійснював.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:13 01.05.2023
Українська авіація за добу завдала чотирьох ударів по районах зосередження противника

Українська авіація за добу завдала чотирьох ударів по районах зосередження противника

08:08 01.05.2023
ЗС України ліквідували 450 окупантів, 1 танк і 7 артсистем за добу

ЗС України ліквідували 450 окупантів, 1 танк і 7 артсистем за добу

07:21 01.05.2023
ЗС України відбили понад 36 ворожих атак на бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

ЗС України відбили понад 36 ворожих атак на бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

07:11 01.05.2023
Противник продовжує вербувати ув'язнених для поповнення своїх військ

Противник продовжує вербувати ув'язнених для поповнення своїх військ

19:50 30.04.2023
На сході України відбито понад 20 атак окупантів, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка

На сході України відбито понад 20 атак окупантів, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка

19:11 30.04.2023
Окупанти завдали два ракетних і 15 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали два ракетних і 15 авіаударів по Україні за добу

19:07 30.04.2023
Сили оборони завдали сім ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Сили оборони завдали сім ударів по місцях скупчення окупантів за добу

08:27 30.04.2023
ЗС України за добу знищили 470 окупантів, два танки, шість артсистем і чотири БПЛА

ЗС України за добу знищили 470 окупантів, два танки, шість артсистем і чотири БПЛА

07:27 30.04.2023
Ворог за добу завдав 46 ракетних і авіаударів, здійснив 50 обстрілів із РСЗВ

Ворог за добу завдав 46 ракетних і авіаударів, здійснив 50 обстрілів із РСЗВ

07:20 30.04.2023
За добу авіація ЗС України завдала три удари по позиціях противника

За добу авіація ЗС України завдала три удари по позиціях противника

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Данілов про те, чому Росія має зникнути: Незалежна Україна - це вирок для РФ як країни

Дитина загинула внаслідок ворожого авіаудару по Лизунівці на Чернігівщині, двоє людей дістали поранень

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Павлоградському району зросла до 34, із них п'ятеро дітей - ОВА

Окупанти за добу обстріляли 119 населених пунктів України, пошкоджено 179 об'єктів інфраструктури - Міноборони

Рівень паводку в Києві стабілізувався, аварійних підтоплень не зафіксовано

ОСТАННЄ

Росіяни обстрілюють Херсон, уже є один поранений

У Херсоні встановили найбільше в місті бомбосховище

СБУ викрила депутата Одеської облради та його дружину, які організували рейдерське захоплення землі

Данілов про те, чому Росія має зникнути: Незалежна Україна - це вирок для РФ як країни

В Іспанії став доступний український паспортний сервіс, інформує Мінреінтеграції

Дитина загинула внаслідок ворожого авіаудару по Лизунівці на Чернігівщині, двоє людей дістали поранень

Резніков після розмови з міністром оборони Швеції: Очікуємо плідної "Коаліції БМП CV90"

Росіяни, як і раніше, обстрілюють населені пункти України, є загиблі та поранені

Вибуховий пристрій спрацював на шляху прямування автомобіля з генпрокурором Болгарії

Атракціони на Хрещатику в Києві не санкціоновані - відповідь мерії на петицію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА