Російські окупанти за добу завдали 19 ракетних і 13 авіаційних ударів по цивільних об'єктах України

За минулу добу РФ завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об'єктах України. Російський агресор цинічно продовжує використовувати тактику терору, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом протягом доби противник завдав 19 ракетних ударів (нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 13 авіаційних ударів та здійснив 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені з числа цивільного населення, серед них і діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та іншу цивільну інфраструктуру", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Імовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, зазначають у Генштабі.

За добу ворожих ударів зазнали понад 70 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках - упродовж доби було відбито понад 30 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка, українські воїни мужньо тримають оборону.

На волинському та поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує утримувати певну кількість військ у прикордонних з Україною районах РФ.

У куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне становище, вів безуспішні наступальні дії в районах Новоселівського та Білогорівки.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої в місті Бахмут. Також противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населеного пункту Предтечине.

На авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Первомайського Донецької області, успіху не досяг.

На мар'їнському напрямку противник продовжує атакувати позиції українських військ. Тривають бої за Мар'їнку.

На шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не здійснював.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.