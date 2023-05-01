Події

16:28 01.05.2023

Вибуховий пристрій спрацював на шляху прямування автомобіля з генпрокурором Болгарії

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Вибух прогримів у понеділок на шляху прямування кортежу, в якому був автомобіль із головним прокурором Болгарії Іваном Гешевим, повідомляє Болгарське національне телебачення.

"Інцидент стався на автотрасі між столицею країни Софією та містом Самоков, що розташоване південніше. Постраждалих унаслідок інциденту немає", - повідомило телебачення з посиланням на генерального секретаря в МВС Болгарії Петра Тодорова.

За даними, що надходять, сильний звук вибуху чули люди, які перебували в цей час неподалік. Співрозмовники телебачення повідомили, що на місці події виявлено осколки.

Водночас керівник слідчої групи Борислав Сарафов висловив болгарському виданню "24 години" переконання в тому, що Гешева намагалися вбити.

"Вибух був виняткової сили, він був спрямований, висота розльоту становила 4-5 метрів. Він прогримів на крутому повороті, коли автомобілі рухаються повільніше", - наводить газета слова Сарафова.

"Хтось стежив за маршрутом кортежу головного прокурора, метою було вбивство Гешева", - додав він.

Джерела у спецслужбах також повідомили газеті, що вибуховий пристрій спрямованої дії було підірвано дистанційно перед автомобілем, у якому перебував Гешев, і йдеться не про інцидент, а про замах на вбивство.

Автотрасу наразі перекрито. На місці події працюють співробітники поліції, жандармерії та підрозділу МВС із боротьби з організованою злочинністю. Сформовано оперативний штаб, у роботі якого беруть участь представники всіх згаданих служб.

Очікується, що у вівторок в. о. прем'єр-міністра Болгарії Гилиб Донев проведе в МВС нараду, на якій узагальнять отриману інформацію.

Раніше прокуратура Болгарії стверджувала, що розкрила змову політиків, бізнесменів і мафії проти прокурорів і співробітників МВС, а також головного прокурора країни Івана Гешева.

Теги: #вибух #болгарія

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