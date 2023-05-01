Події

14:34 01.05.2023

Посол України в Ірландії закликає бойкотувати віскі Jameson через відновлення торгівлі в РФ - ЗМІ

2 хв читати
Посол України в Ірландії закликає бойкотувати віскі Jameson через відновлення торгівлі в РФ - ЗМІ

Посол України в Ірландії Лариса Герасько закликає бойкотувати віскі Jameson через рішення компанії відновити торгівлю в Росії, повідомляє RTE.

"Лариса Герасько звинуватила Jameson у тому, що вона (компанія – ІФ-У) відіграє роль у фінансуванні російської агресії в Україні, продовжуючи торгувати в Росії", йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті.

Зазначається, що 2023 року компанія Jameson, яка належить французькій компанії Pernod Ricard, відновила продаж у РФ, водночас заявляючи, що "повністю дотримується всіх міжнародних санкцій".

Jameson зазначила, що ухвалила це рішення з метою захисту своїх місцевих команд, їхніх засобів до існування і благополуччя їхніх сімей.

"Це також означало скорочення обсягів продажу, щоб уникнути "навмисного банкрутства", яке є кримінальним злочином у Росії та становить значний ризик для наших співробітників", - ідеться в заяві компанії.

Крім цього, в Jameson додали, що "зробили все можливе, щоб упоратися з ситуацією, та реальність виходу з Росії є водночас складною і надзвичайно складною".

Однак посол України в Ірландії зазначила, що, "з одного боку, ця компанія хоче захистити кількох співробітників, але кожного божого дня Росія вбиває десятки тисяч українців".

"Ми платимо найвищу ціну людським життям, і ми закликаємо всі компанії припинити будь-які торговельні відносини з державою-агресором, державою-терористом", - наголосила посол.

Також вона заявила, що більше не купуватиме продукцію Jameson, і закликала паби, а також ресторани та їхніх клієнтів ухвалити аналогічне рішення.

Окрім цього посол зазначила, що "кілька тижнів тому вона намагалася напряму повідомити про свої побоювання виробникам віскі Jameson, але ніхто з компанії не відповів їй".

"Ми дуже занепокоєні тим, що, торгуючи з Росією, компанії фінансують російську військову машину", - додала вона.

Герасько заявила, що хоче попросити компанію припинити торгівлю та експорт до РФ.

 

Теги: #посол #ірландія #віскі #jameson

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:50 26.04.2023
Павла Рябікіна призначено послом у Китаї - указ

Павла Рябікіна призначено послом у Китаї - указ

07:13 20.04.2023
Новим послом ЄС в Україні буде призначено Матернову

Новим послом ЄС в Україні буде призначено Матернову

07:47 19.04.2023
МЗС України викликало посла України в Білорусі для консультацій через зустріч Лукашенка з Пушиліним

МЗС України викликало посла України в Білорусі для консультацій через зустріч Лукашенка з Пушиліним

20:31 14.04.2023
Після розмови Зеленського і Сунака Єрмак зустрівся з послом Великої Британії

Після розмови Зеленського і Сунака Єрмак зустрівся з послом Великої Британії

14:50 14.04.2023
Посол Канади: я впевнена, що Путіна можна притягнути до відповідальності, як і всіх, хто вчинив воєнні злочини в Україні

Посол Канади: я впевнена, що Путіна можна притягнути до відповідальності, як і всіх, хто вчинив воєнні злочини в Україні

12:01 14.04.2023
Посол Канади: Ми раді бачити ордер на арешт Путіна і очікуємо від МКС більше рішень

Посол Канади: Ми раді бачити ордер на арешт Путіна і очікуємо від МКС більше рішень

21:56 02.04.2023
РФ присуне ядерну зброю до західних кордонів Білорусі, заявив посол Гризлов

РФ присуне ядерну зброю до західних кордонів Білорусі, заявив посол Гризлов

17:51 27.03.2023
Посол Словаччини в понеділок відвідав Херсонщину - голова ОВА

Посол Словаччини в понеділок відвідав Херсонщину - голова ОВА

12:44 22.03.2023
Посол Німеччини: Представлений Китаєм документ не є "мирним планом"

Посол Німеччини: Представлений Китаєм документ не є "мирним планом"

12:01 22.03.2023
Посол Німеччини: Ордер МКС на арешт Путіна було видано вчасно

Посол Німеччини: Ордер МКС на арешт Путіна було видано вчасно

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Павлоградському району зросла до 34, із них п'ятеро дітей - ОВА

Окупанти за добу обстріляли 119 населених пунктів України, пошкоджено 179 об'єктів інфраструктури - Міноборони

Рівень паводку в Києві стабілізувався, аварійних підтоплень не зафіксовано

ЗС України контратакують на окремих ділянках Бахмута

На лівому березі в Києві знижено тиск у водопровідній мережі через пошкодження на насосній станції

ОСТАННЄ

Декілька тисяч поліцейських у Берліні гарантують безпеку городян під час першотравневих маніфестацій

Заарештовано ще 5 російських суден, які вивозили через Крим награбоване українське зерно - прокуратура автономії

СБУ ліквідувала проксі-центр у Полтаві, через який РФ здійснювала спеціальні інформаційні операції

Корнієнко чекає від саміту НАТО конкретики про вступ України до Північноатлантичного альянсу

Постійна моніторингова місія МАГАТЕ на ЗАЕС здійснила ротацію персоналу

Молоді люди не довіряють страховикам - опитування

У Раді очікують внесення Зеленським законопроєктів про продовження воєнного стану та мобілізації

На Київщині відбуватиметься тестування системного оповіщення

Потепління очікується в Україні найближчими днями, в більшості областей без опадів

Вантажний поїзд зійшов із рейок у Брянській області через підрив залізничних колій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА