Посол України в Ірландії закликає бойкотувати віскі Jameson через відновлення торгівлі в РФ - ЗМІ

Посол України в Ірландії Лариса Герасько закликає бойкотувати віскі Jameson через рішення компанії відновити торгівлю в Росії, повідомляє RTE.

"Лариса Герасько звинуватила Jameson у тому, що вона (компанія – ІФ-У) відіграє роль у фінансуванні російської агресії в Україні, продовжуючи торгувати в Росії", йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті.

Зазначається, що 2023 року компанія Jameson, яка належить французькій компанії Pernod Ricard, відновила продаж у РФ, водночас заявляючи, що "повністю дотримується всіх міжнародних санкцій".

Jameson зазначила, що ухвалила це рішення з метою захисту своїх місцевих команд, їхніх засобів до існування і благополуччя їхніх сімей.

"Це також означало скорочення обсягів продажу, щоб уникнути "навмисного банкрутства", яке є кримінальним злочином у Росії та становить значний ризик для наших співробітників", - ідеться в заяві компанії.

Крім цього, в Jameson додали, що "зробили все можливе, щоб упоратися з ситуацією, та реальність виходу з Росії є водночас складною і надзвичайно складною".

Однак посол України в Ірландії зазначила, що, "з одного боку, ця компанія хоче захистити кількох співробітників, але кожного божого дня Росія вбиває десятки тисяч українців".

"Ми платимо найвищу ціну людським життям, і ми закликаємо всі компанії припинити будь-які торговельні відносини з державою-агресором, державою-терористом", - наголосила посол.

Також вона заявила, що більше не купуватиме продукцію Jameson, і закликала паби, а також ресторани та їхніх клієнтів ухвалити аналогічне рішення.

Окрім цього посол зазначила, що "кілька тижнів тому вона намагалася напряму повідомити про свої побоювання виробникам віскі Jameson, але ніхто з компанії не відповів їй".

"Ми дуже занепокоєні тим, що, торгуючи з Росією, компанії фінансують російську військову машину", - додала вона.

Герасько заявила, що хоче попросити компанію припинити торгівлю та експорт до РФ.