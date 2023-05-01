У Раді очікують внесення Зеленським законопроєктів про продовження воєнного стану та мобілізації

У Верховній Раді очікують внесення президентом Володимиром Зеленським законопроєктів про затвердження указів про продовження термінів воєнного стану і загальної мобілізації в Україні, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Найближчим часом проєкти затвердження відповідних указів мають надійти від президента до парламенту", - написав він у своєму телеграм-каналі в понеділок.

Раніше нардеп інформував про те, що на початку травня ВР знову має продовжити термін дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Железняк зазначав, що їх дію буде продовжено "з 19 травня 2023 року і, дуже ймовірно, знову на 90 днів, тобто до середини серпня 2023 року".

Як повідомлялося, 7 лютого парламент продовжив термін воєнного стану і загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб (з 19 лютого 2023 року).