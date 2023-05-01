Події

07:21 01.05.2023

ЗС України відбили понад 36 ворожих атак на бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

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ЗС України відбили понад 36 ворожих атак на бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

Збройні сили України за добу відбили понад 36 ворожих атак на бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, повідомляє Генеральний штаб.

"Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України минулої доби відбито понад 36 атак противника на зазначених ділянках фронту", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка, українські захисники утримують оборону.

На волинському та поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На території республіки білорусь і надалі перебувають визначені підрозділи збройних сил російської федерації.

На сіверському та слобожанському напрямках протягом минулої доби ворог завдав авіаударів по населених пунктах Красний Хутір Чернігівської області та Середина-Буда на Сумщині. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Миколаївка, Галаганівка, Архипівка, Леонівка та Олександрівка Чернігівської області; Середина-Буда, Прогрес, Дружба, Бачівськ, Сопич  Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Вовчанськ, Чернякове та Лошакове на Харківщині.

На куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На лиманському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області та Колодязі, Торське, Верхньокам’янське, Cпірне і Роздолівка - Донецької.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Богданівка, Іванівське та Олександро-Шультине. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Костянтинівка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Диліївка, Північне, Залізне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі населених пунктів Авдіївка та Первомайське, успіху не мав. Обстріляв Новокалинове, Авдіївку, Тоненьке, Сєверне, Нетайлове, Карлівку, Водяне та Первомайське Донецької області.

На мар’їнському напрямку противник продовжує атакувати позиції сил оборони. Тривають бої за Мар’їнку. Ворожих обстрілів також зазнали Красногорівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Золота Нива.

На запорізькому та херсонському напрямках противник обороняється. Обстріляв, зокрема, Времівку, Бурлацьке, Новосілку, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Малу Токмачку, Новоданилівку, Новоандріївку, Новояковлівку та Кам’янське Запорізької області; а також Херсон, Одрадокам’янку та Білозерку Херсонської області. Завдав авіаційного удару по населеному  пункту Кізомис на Херсонщині.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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