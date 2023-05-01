Противник продовжує вербувати ув'язнених для поповнення своїх військ

Російські окупанти продовжують вербувати ув'язнених для поповнення своїх військ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Нещодавно відзначено прибуття близько 400 таких осіб, завербованих ПВК "Вагнер" в один із польових таборів окупантів у Бердянському районі Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що подібне поповнення очікується в районі Луганська.

"Відомо про плановану підготовку на одному з полігонів поблизу міста до 200 осіб із числа засуджених. Підготовка триватиме кілька тижнів. Особовому складу комендантської роти, що забезпечує охорону цього контингенту, віддано наказ про відкриття вогню на ураження в разі будь-яких спроб втечі або непокори", - розповіли в Генштабі.

Зазначається, що тобто керівництво Луганської області опрацьовує питання про відчуження нерухомого майна громадян України, які залишили тимчасово захоплені території області. Відібрану нерухомість планують передати в розпорядження силових структур.