На сході України відбито понад 20 атак окупантів, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках на сході України, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Фейсбуці.

"Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито понад 20 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка, наші захисники стійко утримують оборону", - ідеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населеного пункту Іванівське. На авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Авдіївки та Первомайського Донецької області, також успіху не мав.

На куп'янському та шахтарському напрямках протягом доби окупанти наступальних дій не здійснювали. На запорізькому та херсонському противник продовжує вести оборонні дії.

На сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує утримувати певну кількість військ у прикордонних з Україною районах РФ. На волинському та поліському ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На території республіки Білорусь і далі перебувають певні підрозділи збройних сил РФ, розповіли в Генштабі.