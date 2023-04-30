Події

19:50 30.04.2023

На сході України відбито понад 20 атак окупантів, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка

1 хв читати
На сході України відбито понад 20 атак окупантів, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках на сході України, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Фейсбуці.

"Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито понад 20 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка, наші захисники стійко утримують оборону", - ідеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населеного пункту Іванівське. На авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Авдіївки та Первомайського Донецької області, також успіху не мав.

На куп'янському та шахтарському напрямках протягом доби окупанти наступальних дій не здійснювали. На запорізькому та херсонському противник продовжує вести оборонні дії.

На сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує утримувати певну кількість військ у прикордонних з Україною районах РФ. На волинському та поліському ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На території республіки Білорусь і далі перебувають певні підрозділи збройних сил РФ, розповіли в Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:11 30.04.2023
Окупанти завдали два ракетних і 15 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали два ракетних і 15 авіаударів по Україні за добу

19:07 30.04.2023
Сили оборони завдали сім ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Сили оборони завдали сім ударів по місцях скупчення окупантів за добу

08:27 30.04.2023
ЗС України за добу знищили 470 окупантів, два танки, шість артсистем і чотири БПЛА

ЗС України за добу знищили 470 окупантів, два танки, шість артсистем і чотири БПЛА

07:27 30.04.2023
Ворог за добу завдав 46 ракетних і авіаударів, здійснив 50 обстрілів із РСЗВ

Ворог за добу завдав 46 ракетних і авіаударів, здійснив 50 обстрілів із РСЗВ

07:20 30.04.2023
За добу авіація ЗС України завдала три удари по позиціях противника

За добу авіація ЗС України завдала три удари по позиціях противника

07:18 30.04.2023
ЗС України відбили 58 ворожих атак за суботу

ЗС України відбили 58 ворожих атак за суботу

07:15 30.04.2023
Удар по нафтобазі в Севастополі спровокував панічні настрої в місті та на півострові

Удар по нафтобазі в Севастополі спровокував панічні настрої в місті та на півострові

19:05 29.04.2023
Упродовж доби ворог завдав 1 ракетного та 29 авіаударів, здійснив близько 12 обстрілів із РСЗВ

Упродовж доби ворог завдав 1 ракетного та 29 авіаударів, здійснив близько 12 обстрілів із РСЗВ

19:02 29.04.2023
У районі Мар'їнки окупанти стали частіше відмовлятися від участі в бойових діях - Генштаб ЗСУ

У районі Мар'їнки окупанти стали частіше відмовлятися від участі в бойових діях - Генштаб ЗСУ

19:01 29.04.2023
За добу ЗС України відбили понад 40 ворожих атак на чотирьох напрямках - Генштаб

За добу ЗС України відбили понад 40 ворожих атак на чотирьох напрямках - Генштаб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Окупанту не вдасться відібрати в нас мир

Залужний поінформував Каволі про ситуацію на фронті та майбутні сценарії перебігу бойових дій

Буданов: кожен, хто скоїв воєнні злочини в Україні, буде знайдений і знищений у будь-якій частині світу

Україна досягла трьох нових угод із виробником Bayraktar - глава Мінстратегпрому

Німеччина офіційно підтвердила передання Україні другого ЗРК Iris-T

ОСТАННЄ

Голова МЗС Литви закликав вимагати мирних переговорів у Путіна, а не Зеленського

Окупанти влаштовують флешмоб із відмови від українського громадянства на окупованій території Херсонської області

В Україні залишається підтопленим 101 будинок, у трьох областях підтоплено 17,867 тис. га сільгоспугідь

У Карпатах оголошено значну сніголавинну небезпеку

У Нікополі в результаті ударів окупантів із важкої артилерії загинув місцевий мешканець, ще двох поранено

Макрон у розмові підтвердив постачання озброєнь, про які раніше просив Зеленський

Будемо акцентувати, що сучасна авіація покоління 4+ необхідна Україні для захисту неба - Ігнат

Зеленський: Окупанту не вдасться відібрати в нас мир

Україна підписала три нові угоди з турецьким Baykar

Залужний поінформував Каволі про ситуацію на фронті та майбутні сценарії перебігу бойових дій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА