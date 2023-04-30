Окупанти завдали два ракетних і 15 авіаударів по Україні за добу

Російські окупанти завдали 2 ракетних удари в неділю - по містах Краматорськ і Костянтинівка Донецької області, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Також протягом доби окупанти завдали 15 авіаційних ударів і здійснили близько 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

Зокрема, авіаційних ударів завдано по с. Красний Хутір Чернігівської області та Середина-Буда Сумської області, пошкоджено приватні будинки.

Також окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли 66 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, зокрема міст Середина-Буда та Дружба Сумської області, Вовчанськ Харківської області, Бахмут, Часів Яр, Костянтинівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області, а також міста Херсон.

"РФ продовжує застосовувати тактику терору... Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначили в Генштабі.