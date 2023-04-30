Сили оборони завдали сім ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Авіація Сил оборони завдала три удари по районах зосередження особового складу російських окупантів за минулу добу, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Водночас українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили чотири райони зосередження озброєння і військової техніки, а також живої сили окупантів, їхній склад боєприпасів, два райони зосередження ворожої артилерії та логістичний центр.

За даними Генштабу, лікарням тимчасово окупованого Луганська дедалі важче впоратися зі зростаючою кількістю поранених. "Для лікування та реабілітації російських військових до міста нещодавно із московської області прибула група медичних працівників, зокрема, хірурги. Офіційна мета приїзду - обмін досвідом та допомога медичним закладам Луганська", - йдеться в повідомленні.

Сказано, що безповоротні втрати з примусово мобілізованих до армії РФ мешканців Луганська та його околиць становлять близько 70 осіб на день.

"Щоб запобігти можливим проявам невдоволення серед населення, ритуальним службам рекомендовано коригувати чисельність присутніх на похоронних процесіях до 6 осіб. Крім того, у цьому контексті, так зване "МГБ" наполягає саме на кремації загиблих на противагу похованню", - розповіли в Генштабі.