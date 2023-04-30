Події

12:43 30.04.2023

Російські окупанти випустили 5 ракет по Краматорську, постраждалих немає

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Російські окупанти вночі 30 квітня продовжили удари по цивільних об'єктах у Донецькій області, зокрема ракетні, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Близько опівночі росіяни випустили по Краматорську 5 ракет. На щастя, обійшлося без постраждалих: 2 ракети впали в полі за містом, 2 - у промисловій зоні, 1 - у приватному секторі поблизу житлового будинку, але пошкодило лише асфальтове покриття", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

На Волноваському напрямку 4 рази під обстріли потрапила Велика Новосілка, також періодичні обстріли зафіксовано у Вугледарі.

На Донецькому напрямку росіяни 5 разів обстріляли Авдіївку - влучили по житловому сектору, по території АКХЗ і по автобазі.

На Горлівському напрямку пошкоджено 10 будинків та інфраструктурний об'єкт у Костянтинівці, 8 будинків і нежитлову будівлю в Нью-Йорку Торецької громади. У Часовоярській громаді пошкоджено будівлю підприємства.

На Лисичанському напрямку за добу відбулося 6 обстрілів Лиманської громади з РСЗВ - постраждали Торське та Зарічне.

Теги: #обстріл #донецька_обл

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