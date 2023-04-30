Події

07:27 30.04.2023

Ворог за добу завдав 46 ракетних і авіаударів, здійснив 50 обстрілів із РСЗВ

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Ворог за добу завдав 46 ракетних і авіаударів, здійснив 50 обстрілів із РСЗВ

Окупанти продовжують обстрілювати житлову інфраструктуру населених пунктів України, загалом за минулу добу зафіксовано майже 100 ракетних і авіаударів, обстрілів із РСЗВ, повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Минулої доби противник завдав 7 ракетних і 39 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру", - йдеться в ранковому зведенні на фейсбук.

Зокрема, на сіверському та слобожанському напрямках ворог завдав авіаударів по Галаганівці та Леонівці; здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Заріччя, Єліне, Тимоновичі, Леонівка, Красний Хутір Чернігівської області; Українське, Середина-Буда Стукалівка, Іскрисківщина, Шпиль, Волфине, Юнаківка і Могриця Сумської області, а також Червона Зоря, Гоптівка, Красне, Тернова, Вовчанськ, Вовчанські Хутори та Нестерне на Харківщині.

На куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Строївка, Кам’янка, Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На лиманському напрямку противник обстріляв Невське Луганської області та Новосадове, Торське, Білогорівку, Верхньокам’янське і Роздолівку - Донецької.

На бахмутському напрямку від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Костянтинівка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Диліївка, Північне, Торецьк, Шуми, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку ворог обстріляв Новокалинове, Авдіївку, Карлівку, Водяне та Первомайське.

На мар’їнському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Побєда та Парасковіївка.

На шахтарському напрямку минулої доби ворог обстріляв Богоявленку, Вугледар, Новоукраїнку, Пречистівку, Шахтарське та Велику Новосілку Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках зафіксовано обстріли населених пунктів Времівка, Новосілка, Новопіль, Зелене Поле Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам’янське на Запоріжжі та Гаврилівка, Зміївка, Берислав, Козацьке, Іванівка, Зимівник, Білозерка, Дніпровське, Кізомис і Херсон.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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