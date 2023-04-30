ЗС України відбили 58 ворожих атак за суботу

Російські окупанти продовжують безуспішний наступ на 4 напрямках, концентруючи основні зусилля на захопленні Бахмута і Мар'їнки, загалом відбито 58 атак, повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках - минулої доби було відбито 58 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій Бахмут і Мар'їнка", - йдеться у зведенні вранці в неділю.

У Генштабі уточнили, що на лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку Білогорівки.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої в місті Бахмут. До того ж противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку Іванівського та Предтечиного.

На авдіївському напрямку противник вів наступальні дії поблизу населених пунктів Авдіївка та Первомайське Донецької області, успіху не мав.

На мар'їнському напрямку відбито атаки противника в районах Мар'їнки та Новомихайлівки.