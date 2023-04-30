Удар по нафтобазі в Севастополі спровокував панічні настрої в місті та на півострові

У Генштабі ЗС України заявили про наростання панічних настроїв серед населення і військових тимчасово окупованого росіянами Криму і Севастополя у зв'язку з ракетною атакою по нафтобазі в суботу, 29 квітня.

"У тимчасово окупованому Севастополі неспокійно. В результаті вчорашньої масштабної пожежі, яка спалахнула на нафтобазі поблизу Козачої бухти, вогнем було знищено 10 резервуарів з нафтопродуктами, загальною ємністю близько 40 тисяч тон. У зв’язку з цим, містом поширились панічні чутки про нездатність російської протиповітряної оборони забезпечити безпеку власних стратегічних об’єктів", - йдеться в ранковому зведенні на фейсбук-сторінці в неділю.

У Генштабі акцентували, що навіть російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустку, в яких вказують місця її проведення на території континентальної Росії.

"Слід зазначити, що дана нафтобаза забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту рф, які завдавали ракетних ударів по мирних містах України. Мішенями російських терористів ставали мирні люди та цивільні об’єкти. У той же час, за наявною інформацією, в результаті пожежі на нафтобазі постраждалих немає", - констатували українські військові.