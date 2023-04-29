Події

19:05 29.04.2023

Упродовж доби ворог завдав 1 ракетного та 29 авіаударів, здійснив близько 12 обстрілів із РСЗВ

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Упродовж доби ворог завдав 1 ракетного та 29 авіаударів, здійснив близько 12 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби противник завдав 1 ракетного, 29 авіаційних ударів та здійснив близько 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, повідомляє Генеральний штаб ЗС України у зведенні, опублікованому в суботу ввечері.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках противник протягом доби завдав авіаційних ударів по населених пунктах Галаганівка і Леонівка; здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Заріччя Чернігівської області; Українське, Середина-Буда Сумської області, а також Червона Зоря, Гоптівка, Красне, Тернова, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Нестерне на Харківщині.

На куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Строївка, Кам’янка, Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Невське Луганської області та Новосадове, Торське, Білогорівка, Верхньокам’янське і Роздолівка Донецької області.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Предтечине. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Костянтинівка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Диліївка, Північне, Торецьк, Шуми, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Карлівка, Водяне та Первомайське Донецької області.

На мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили численні атаки противника в районі населених пунктів Мар’їнка та Новомихайлівка. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.

На шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Шахтарське та Велика Новосілка Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести  оборонні дії. В той же час, протягом доби здійснив обстріли понад 20 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Времівка, Новосілка, Новопіль, Зелене Поле Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Гаврилівка, Зміївка, Берислав, Козацьке, Іванівка, Зимівник, Білозерка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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