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09:47 29.04.2023

Росія використовує неефективний процес націлювання і готова не брати до уваги супутній збиток, навіть загибель мирних жителів - британська розвідка

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Існує реальна можливість того, що Росія намагалася перехопити українські резервні підрозділи і військові поставки, нещодавно доставлені в Україну. Таку думку висловили експерти британської розвідки, оцінюючи російську ракетну атаку по Україні в п'ятницю, 28 квітня.

"Існує реальна можливість того, що Росія намагалася перехопити українські резервні підрозділи та військові поставки, нещодавно доставлені в Україну", - йдеться у звіті оборонної розвідки, опублікованому в Твіттері Міністерства оборони Великої Британії та Північної Ірландії в суботу вранці.

Зазначається також, що атаки свідчать про те, що Росія перестала використовувати далекобійні удари. "У цій хвилі було випущено менше ракет, ніж узимку, і навряд чи вона була націлена на енергетичну інфраструктуру України".

"Росія використовує неефективний процес націлювання і віддає пріоритет передбачуваній військовій необхідності, а не запобіганню супутньої шкоди, включно із загибеллю мирних жителів", - роблять висновок британські фахівці.

Рано вранці 28 квітня 2023 р. Росія завдала першої великої серії ударів крилатими ракетами по Україні від початку березня 2023 р. "Хоча Україна збила більшу частину ракет, щонайменше 25 мирних жителів загинули", - наголошується в повідомленні.

 

Теги: #війна #британська_розвідка

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