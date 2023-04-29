Події

07:19 29.04.2023

ЗС України відбили 48 ворожих атак за добу і продовжують тримати оборону Бахмута і Мар'їнки

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ЗС України відбили 48 ворожих атак за добу і продовжують тримати оборону Бахмута і Мар'їнки

Збройні сили України за добу відбили 48 ворожих атак і продовжують тримати оборону Бахмута і Мар'їнки, повідомляє Генеральний штаб.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Минулої доби здійснив 48 атак на зазначених ділянках фронту", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка, українські військові тримають оборону.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах російської федерації. Протягом минулої доби ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Семенівка, Леонівка, Костобобрів, Грем’яч, Ромашкове; здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка, Леонівка та Бучки Чернігівської області; Ромашкове, Вільна Слобода, Стукалівка, Іскрисківщина, Волфине та Ободи Сумської області, а також Мороховець, Липці, Гатище, Волохівка, Нестерне, Бударки на Харківщині.

На куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Красне Перше, Новомлинськ, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки та південіше Діброви. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Новоєгорівка, Невське, Білогорівка, Торське, Серебрянка, Спірне, Іванівка. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області; Терни, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Богданівки та Часового Яру. Завдав авіаційних ударів по Бахмуту та Богданівці. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Хромове, Часів Яр, Григорівка, Іванівське, Предтечине, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Неліпівка та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне та Первомайське, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На мар’їнському напрямку протягом минулої доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районі населених пунктів Мар’їнка та Новомихайлівка. Водночас, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по Вугледару, Пречистівці та Шахтарському Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Поміж тим, здійснив обстріли понад 45 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Малинівка, Затишшя, Мала Токмачка, Камянське, Іванівка Запорізької області; Республіканець, Томарине, Тягинка, Херсон, Білозерка та Янтарне Херсонської області. Є загиблі та поранені серед мирних людей, пошкоджено житлові будинки.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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