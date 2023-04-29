Події

07:15 29.04.2023

Окупанти грабують будинки в Боково-Хрустальному, а в Малоолександрівці, Новомиколаївці, Скадовську та Лазурному проводять обшуки у жителів

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Окупанти грабують будинки в Боково-Хрустальному, а в Малоолександрівці, Новомиколаївці, Скадовську та Лазурному проводять обшуки у жителів

На окупованій території російські війська грабують будинки в Боково-Хрустальному (Луганська обл.), а в Малоолександрівці, Новомиколаївці, Скадовську та Лазурному (Херсонська обл.) проводять обшуки у жителів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, противник продовжує вчиняти мародерство на тимчасово зайнятій території України. Зокрема, у населеному пункті Боково-Хрустальне Луганської області військовослужбовці російських окупаційних військ грабують будинки місцевих жителів.

Ворог посилив фільтраційні заходи на тимчасово захопленій території Херсонської області. Зокрема, у населених пунктах Малоолександрівка, Новомиколаївка, Скадовськ і Лазурне проводять масові обшуки житлових приміщень і перевірку телефонів. Основна увага приділяється жителям, які мають сім-карти українських операторів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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