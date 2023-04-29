Голова Донецької ОВА Кириленко опублікував фото зруйнованої залізничної станції "Святогірськ"

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко опублікував фото зруйнованої залізничної станції "Святогірськ".

"На цих кадрах залізнична станція "Святогірськ". Точніше, те, що від неї залишилося після російської окупації", - написав він.

Кириленко зазначив, що ще півтора року тому там зупинявся поїзд, який прямував одним із найдовших маршрутів в Україні, долаючи 1476 кілометрів від Бахмута до Львова.

За його словами, Святогірський вокзал зруйнований дощенту так само, як і Бахмут.

Очільник ОВА наголосив, що поки неподалік тривають активні бойові дії, зарано говорити, коли рух до Святогірська зможуть відновити хоча б приміські поїзди.

"Вокзал, який працював ще з 1911 року, перетворився на станцію-привид. Російська орда знищує все, до чого здатна дотягнутися, краде в місцевих жителів навіть такі звичні речі, як залізничне сполучення", - зазначив він.