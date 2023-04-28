Події

08:54 28.04.2023

Кількість загиблих в Умані збільшилася до чотирьох

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Кількість загиблих в Умані збільшилася до чотирьох

Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу Умані в п'ятницю вранці зросла до чотирьох, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Четверо загиблих. Трьох витягли з-під завалів. Ще одна людина померла в лікарні. 17 постраждалих. Отримують медичну допомогу. Врятовано трьох дітей", - написав міністр у фейсбуці.

За його словами, пошуково-рятувальні роботи тривають.

Раніше повідомлялося, що в Умані дві ракети пошкодили три багатоповерхівки. "Станом на 7:00 Клименко повідомляв про трьох загиблих і 8 поранених.

 

 

 

Теги: #умань #жертви #обстріл

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