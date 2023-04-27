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18:27 27.04.2023

Укргідрометцентр попереджає про можливе підвищення рівнів води у східних регіонах

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Укргідрометцентр попереджає про можливе підвищення рівнів води у східних регіонах

У східних регіонах можливе підвищення рівнів води у зв'язку з прогнозованими опадами, повідомив начальник відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру Ілля Перевозчиков.

"Сьогодні наші гідропрогнозисти регіонального центру Харкова прогнозують, що ймовірні підвищення рівнів води в східних регіонах України. Це суббасейни Сіверського Дінця та річок Приазов’я. Там імовірний вихід води на заплави та затоплення прибережних територій, але без масовості й тільки на окремих річках", - сказав він на пресконференції в Media Center Ukraine у четвер.

За його словами, щодо інших річок України ситуація більш-менш стабільна, і ті опади, які випадуть, звісно, призведуть до підвищення рівнів, але без критичних позначок і без критичних ситуацій.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, наразі підтопленими залишаються 704 дворогосподарства. Найбільше підтоплень фіксується в Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській, Волинській та Київській областях. Також залишаються підтопленими близько 20 тисяч сільськогосподарських угідь. Найбільше - у Волинській та Рівненській областях.

Теги: #ріки #рівень_води

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