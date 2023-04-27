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17:04 27.04.2023

Зона відчуження потребує пожежної техніки для повноцінної підготовки до пожежонебезпечного періоду – голова ДАЗВ

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Зона відчуження потребує пожежної техніки для повноцінної підготовки до пожежонебезпечного періоду – голова ДАЗВ

Державне агентство з управління зоною відчуження (ДАЗВ) заявляє про недостатню кількість техніки для повноцінної підготовки до пожежонебезпечного періоду, що очікується у Чорнобильській зоні відчуження (ЧЗВ) з потеплінням.

"Власними силами ми робимо те, що можемо, поступово допомагають партнери, готуємося до нового пожежонебезпечного періоду, але критично не вистачає обладнання", – сказав голова ДАЗВ Євген Крамаренко в коментарі інтернет-порталу "Енергореформа" під час відвідування ЧАЕС до 37 роковин аварії на ній.

За його словами, саме поповнення пожежної техніки та обладнання, тотально розграбованого російськими військовими під час окупації зони ЧАЕС у лютому-березні 2022 року, є одним із першочергових заходів щодо її відновлення.

"Зараз триває робота із міжнародними партнерами, донорами щодо покращення матеріально-технічної бази, а також з ДСНС, звідки нам передали кілька пожежних машин, але цього недостатньо, щоб повністю укомплектуватися. Потрібна будь-яка допомога", - зазначив директор ДСП "Північна Пуща", що відповідає за лісовпорядкування, протипожежні заходи та пожежогасіння, Олександр Чепурко.

За його словами, матеріально-технічна база ДСП, яка відповідає за пожежогасіння, в обмеженому стані, "категорично не в тому, в якому була до окупації".

При цьому Чепурко зазначив, що на базі підприємства створено відомчу пожежну охорону на базі шести лісових пожежних станцій другого типу, які частково укомплектовані.

"Рік, найімовірніше, буде досить складним. Робитимемо все можливе", – додав він.

Водночас він наголосив, що територія зони пріоритетна для пожежогасіння, оскільки вона має особливий статус, де гасіння пожеж виконує не лише функцію запобігання їх розростанню та знищенню лісових масивів, а й бар'єрну функцію щодо нерозповсюдження радіонуклідів.

Як повідомлялося, у листопаді 2022 року Асамблея Міжнародного рахунку чорнобильського співробітництва (ICCA), яким керує Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), схвалила грант EUR1,1 млн на покращення пожежної безпеки у зоні Чорнобильської АЕС.

"Кошти призначені для фінансування термінової закупівлі обладнання для пожежної безпеки, необхідного для відновлення можливості адміністрації ЧЗВ запобігати, виявляти й гасити лісові пожежі в 30-кілометровій зоні. Після окупації ЧЗВ російськими військами з лютого до квітня 2022 р. понад 90% спеціалізованої пожежної техніки було знищено чи переміщено", – зазначалося у пресрелізі ЄБРР.

Теги: #зона_відчуження #пожежні_автомобілі

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