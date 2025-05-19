У Чорнобильській зоні відчуження планують розміщення ММР – голова ДАЗВ

Земельні ділянки у Чорнобильській зоні відчуження можуть бути виділені для розміщення малих модульних реакторів (ММР), повідомив голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Григорій Іщенко.

"Ми також готові виділити земельні ділянки для розміщення малих модульних реакторів для НАЕК "Енергоатом". Найближчим часом очікується підписання угоди або меморандуму про початок робіт. Це частина програми, яка, сподіваюся, буде реалізована в Україні", - сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, за попередніми оцінками НАЕК "Енергоатом" та НЕК "Укренерго", визначено 12 потенційних майданчиків для розміщення ММР на території України. В Україні розвиток технології ММР розглядають як важливий елемент повоєнного оновлення країни, що сприятиме енергетичній безпеці й декарбонізації економіки.