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15:16 27.04.2023

Суд засудив до довічного позбавлення волі військового РФ, який розстріляв автомобіль із сім'єю на Чернігівщині

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Суд засудив до довічного позбавлення волі військового РФ, який розстріляв автомобіль із сім'єю на Чернігівщині

За обвинуваченням прокурорів Прилуцької окружної прокуратури суд засудив до довічного позбавлення волі військового РФ, який у лютому розстріляв автомобіль із сім'єю в Чернігівській області, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За публічного обвинувачення прокурорів Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області суд в порядку спеціального судового розгляду визнав винним військовослужбовця ЗС РФ у порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України). Його засуджено до довічного позбавлення волі", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в четвер.

У суді прокурор довів, що 26 лютого 2022 року російські окупанти, перебуваючи в центральній частині с. Крупичполе Прилуцького району, зупинили цивільний автомобіль. У ньому перебувала подружня пара, а також їхні зять і донька.

"Обвинувачений спільно з іншими військовими РФ одразу відкрили прицільний вогонь по автомобілю та його пасажирах. Вважаючи, що всі четверо загинули, російські військовослужбовці залишили місце вчинення злочину", - наголошується в повідомленні.

Унаслідок злочину, який скоїли військові країни-агресора, одна жінка загинула, а інші члени сім'ї дістали тілесних ушкоджень.

Теги: #рф #вирок #військовий

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