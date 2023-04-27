Події

10:34 27.04.2023

Система оповіщення в Херсоні повністю запрацює до кінця травня - міськрада

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Система оповіщення в Херсоні повністю запрацює до кінця травня - міськрада

Система оповіщення в Херсоні має повністю запрацювати до кінця травня поточного року, повідомляє міська рада.

"Уже підписано угоду з організацією, яка вдосконалить систему, і вона запрацює до кінця травня", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в четвер.

Раніше система оповіщення не працювала через невідповідність обладнання.

Також заплановано встановити систему в населених пунктах, які розташовані на лінії зіткнення.

Теги: #херсон #оповіщення

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