Події

19:12 26.04.2023

Окупанти завдали трьох ракетних і 31 авіаудару по Україні за добу

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Окупанти завдали трьох ракетних і 31 авіаудару по Україні за добу

Російські окупанти протягом доби здійснили майже 26 обстрілів території України з реактивних систем залпового вогню, а також завдали трьох ракетних і 31 авіаційного удару, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці станом на 18:00 середи.

"Є поранені серед мирного населення, зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки й інша цивільна інфраструктура... РФ продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів", - ідеться в повідомленні.

Протягом доби окупанти здійснили артилерійські та мінометні обстріли понад 90 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, зокрема міст Середини-Буди Сумської області, Бахмута, Часового Яру, Костянтинівки, Авдіївки, Красногорівки, Мар'їнки, Вугледару Донецької області, Гуляйполя Запорізької області, Херсона та Берислава Херсонської області.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - наголосили в Генштабі.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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