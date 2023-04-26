Контрнаступ іде невеликими, але впевненими кроками, щоб знищити потужності ворога - Гуменюк

Речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, про те, що український контрнаступ уже йде "невеликими, але впевненими кроками, для того, щоб знищити потужності ворога".

"Ми не схильні недооцінювати ворога. Ми знаємо специфіку формування цього угруповання, розуміємо його потужності та його потенціал. І працюємо методично над тим, щоб ці потужності та можливості були мінімізовані. Тобто в цьому і полягає той самий контрнаступ, якого всі очікують... Він іде тихенько, невеликими, але впевненими кроками, для того щоб знищити потужності ворога", - сказала Гуменюк в ефірі національного телемарафону в середу.

Вона зазначила, що йдеться про знищення складів із боєприпасами, пунктів зосередження техніки окупантів.

"І це не зовсім організоване угруповання стає зовсім розрізненим", - наголосила Гуменюк.