Події

18:16 26.04.2023

Контрнаступ іде невеликими, але впевненими кроками, щоб знищити потужності ворога - Гуменюк

1 хв читати
Контрнаступ іде невеликими, але впевненими кроками, щоб знищити потужності ворога - Гуменюк

Речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, про те, що український контрнаступ уже йде "невеликими, але впевненими кроками, для того, щоб знищити потужності ворога".

"Ми не схильні недооцінювати ворога. Ми знаємо специфіку формування цього угруповання, розуміємо його потужності та його потенціал. І працюємо методично над тим, щоб ці потужності та можливості були мінімізовані. Тобто в цьому і полягає той самий контрнаступ, якого всі очікують... Він іде тихенько, невеликими, але впевненими кроками, для того щоб знищити потужності ворога", - сказала Гуменюк в ефірі національного телемарафону в середу.

Вона зазначила, що йдеться про знищення складів із боєприпасами, пунктів зосередження техніки окупантів.

"І це не зовсім організоване угруповання стає зовсім розрізненим", - наголосила Гуменюк.

Теги: #контрнаступ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:19 24.04.2023
Російська армія може піти в наступ на кількох ділянках фронту

Російська армія може піти в наступ на кількох ділянках фронту

10:27 23.04.2023
Гуменюк про перетин українськими військами Дніпра на Херсонщині: потрібно набратися терпіння

Гуменюк про перетин українськими військами Дніпра на Херсонщині: потрібно набратися терпіння

07:31 23.04.2023
ЗС України, ймовірно, почали контрнаступ, зайнявши позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області, ворог перейшов в оборону

ЗС України, ймовірно, почали контрнаступ, зайнявши позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області, ворог перейшов в оборону

20:53 21.04.2023
Глава НАТО впевнений у тому, що ЗСУ готові відвоювати нові території

Глава НАТО впевнений у тому, що ЗСУ готові відвоювати нові території

07:13 18.04.2023
Україна почне контрнаступ проти російських військ, коли буде готова

Україна почне контрнаступ проти російських військ, коли буде готова

15:51 07.04.2023
ГУР України про нібито "витік документів" щодо контрнаступу: Очікуватимемо офіційних коментарів

ГУР України про нібито "витік документів" щодо контрнаступу: Очікуватимемо офіційних коментарів

15:45 29.03.2023
Резніков: Танки Leopard будуть використані в контрнаступі, думаю, у квітні-травні

Резніков: Танки Leopard будуть використані в контрнаступі, думаю, у квітні-травні

10:12 27.03.2023
Українські сили оборони мають здійснити не один, а серію успішних контрнаступів - ISW

Українські сили оборони мають здійснити не один, а серію успішних контрнаступів - ISW

12:20 25.03.2023
Україна поки що не може почати контрнаступ через брак техніки та боєприпасів - Зеленський

Україна поки що не може почати контрнаступ через брак техніки та боєприпасів - Зеленський

07:08 16.03.2023
РФ знизила темпи контрнаступу на сході України

РФ знизила темпи контрнаступу на сході України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мир за рахунок територіальних компромісів неможливий - Зеленський за підсумками розмови з Сі Цзіньпіном

Китай направляє спецпредставника в Україну - ЗМІ

Україна повернула з полону РФ ще 44 людини

Павла Рябікіна призначено послом у Китаї - указ

Зеленський провів телефонну розмову із Сі Цзіньпіном, обговорили призначення посла України в Китаї

ОСТАННЄ

Запеклі бої за Бахмут і Мар'їнку тривають, за добу на сході України відбито 43 атаки окупантів - Генштаб ЗСУ

Заступнику мера Одеси Вугельману обрано запобіжний захід у вигляді застави в понад 5 млн грн у справі заводу "Краян"

Мир за рахунок територіальних компромісів неможливий - Зеленський за підсумками розмови з Сі Цзіньпіном

Журналіст італійського видання La Repubblica дістав поранення поблизу Херсона - МЗС Італії

Словенія таємно передала Україні 20 ББМ - ЗМІ

Китай направляє спецпредставника в Україну - ЗМІ

Західна техніка має свої особливості, але наші захисники швидко її освоюють і вже готові знищувати окупантів - командувач ПС ЗСУ

Україна повернула з полону РФ ще 44 людини

Від обстрілів Херсонщини постраждали дві людини, одна з них - представник закордонної преси - Єрмак

Туризм у зоні ЧАЕС до кінця війни не відновлюватимуть - глава Мінприроди

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА