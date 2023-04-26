Події

16:37 26.04.2023

Західна техніка має свої особливості, але наші захисники швидко її освоюють і вже готові знищувати окупантів - командувач ПС ЗСУ

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Західна техніка має свої особливості, але наші захисники швидко її освоюють і вже готові знищувати окупантів - командувач ПС ЗСУ

Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук продемонстрував ЗРК Patriot, які з квітня 2023 року перебувають на бойовому чергуванні в Україні.

Відео з демонстрацією ЗРК Олещук оприлюднив у телеграм-каналі.

"Сучасна західна техніка має свої особливості, але наші захисники неба швидко її опановують і вже готові нищити російського окупанта! Командир дивізіону дозволив мені дещо протестувати Patriot", - написав він.

Командувач також подякував західним партнерам, керівництву держави та військовому командуванню за отриману Повітряними силами зброю проти балістичних ракет.

Теги: #patriot_зрк

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