Події

16:10 26.04.2023

Від обстрілів Херсонщини постраждали дві людини, одна з них - представник закордонної преси - Єрмак

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Російські війська продовжують обстрілювати Херсонську область - у Станіславі поранено чоловіка, під час обстрілу Антонівського мосту постраждав представник іноземної преси, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ворог обстрілює Херсонщину. Внаслідок артилерійського удару по Станіславу постраждав чоловік 26 років", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Також Єрмак повідомив, що внаслідок обстрілу району Антонівського мосту "постраждав іноземний представник преси".

 

Теги: #херсонщина #обстріл

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