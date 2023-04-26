Події

15:58 26.04.2023

Україна представить національний павільйон "Перед майбутнім" на Biennale Architettura 2023

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Уперше за майже десять років Україна представить власний павільйон під назвою Before the Future («Перед майбутнім») на Biennale Architettura 2023. Рішення про участь ухвалили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Проєкт від України під час пресконференції представили заступник міністра Сергій Деркач, комісар павільйону Мар’яна Олеськів та куратори павільйону України Олексій Петров, Ірина Мірошникова та Борис Філоненко.

Назва павільйону України — Before the Future, є відповіддю на загальну тему цьогорічної Biennale Architettura 2023  — The Laboratory of the Future («Лабораторія майбутнього»), адже уявити майбутнє без України неможливо. Наша країна живе з концептом «життя після перемоги». Для світу Україна стала новою і потужною учасницею спільного життя, яка щоденно трансформує образ майбутнього у Європі та світі.

“Участь країни в архітектурній Бієнале необхідна з кількох причин. По-перше, нам важливо тримати питання війни на міжнародному порядку денному, нагадувати світові про незаконне вторгнення. Також це можливість залучити до відновлення найкращих фахівців з усього світу, спробувати знайти ефективні архітектурні рішення для відбудови. Не менш важлива причина – це можливість представити наших українських архітекторів та митців на міжнародному майданчику”, – заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів, яка є комісаром павільйону України на цьогорічній Biennale Architettura 2023, вважає символічним, що Україна поновлює присутність на найбільшій архітектурній виставці світу саме зараз, на другий рік повномасштабного вторгнення росії. «Найкращі українські архітектори невдовзі зіткнуться з головним викликом — повоєнним відновленням країни. Саме від них залежатиме, наскільки сучасними та інклюзивними стануть українські міста майбутнього», – заявила очільниця ДАРТ.

Програма буде представлена відразу на двох локаціях – Арсенале та Джардіні.

«Наше ставлення до простору змінилось. Життя в умовах постійної загрози з відкритого неба змусило нас сприймати простір, в першу чергу, як такий, що може забезпечити захист. У безпечному просторі ми можемо ділитися історіями, слухати, вчитися, радіти та цінувати всіх, хто навколо нас», – розповів про концепцію проєкта Олексій Петров.

В Арсенале простір павільйону України — це приміщення з низькою стелею, символічний прихисток, який  надасть можливість для зустрічей тимчасових спільнот і презентацій спільних висловлювань.

У Джардіні відкритий простір акцентує увагу на відносинах з  землею, ця локація тимчасово буде трансформована у захисні вали. «Війна повернула нас до тісних зв’язків з землею. Вона нас захищає, укриває, годує та об’єднує. Ще з часів Середньовіччя на території України споруджували оборонні земляні споруди – Змієві вали. Минулого року вони допомогли зупинити ворога на Київщині», – йдеться в описі проєкту.

У цих просторах буде представлена публічна відкрита програма по п’яти напрямках майбутнє, відновлення, освіта, екологія, комеморація.

«Цього року ми пропонуємо створити спільний діалог через роботу в публічних програмах. Ми заохочуємо долучатись архітекторок, архітекторів та представниць, представників інших дисциплін. Напрацювання колективів ми будемо транслювати через медійні платформи павільйонів Це буде відкрита програма, сценарій якої розвиватиметься протягом шести місяців», - наголосила Ірина Мірошникова.

На разі до роботи над публічною програмою, що незабаром буде представлена у розгорнутому вигляді, вже долучилось понад 30 учасників.

Теги: #нерухомість #павільйон #biennale

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