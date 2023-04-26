Нардепи пропонують побудувати Національне військове меморіальне кладовище в лівобережній частині Києва

Група народних депутатів пропонує розмістити Національне військове меморіальне кладовище в Дніпровському районі Києва (лівобережжя столиці).

Відповідний законопроєкт №9240 зареєстровано у Верховній Раді 26 квітня.

Як зазначено в пояснювальній записці, Кабінет Міністрів України спільно з Міністерством у справах ветеранів напрацювали план-графік створення цього кладовища на виконання ухваленого в травні 2022 року закону про його створення. Розмістити кладовище пропонують на Броварському проспекті в Дніпровському районі Києва.

"З метою належного вшанування пам'яті військовослужбовців, захисників, захисниць, які віддали своє життя заради незалежності України, а також для реалізації закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо Національного військового меморіального кладовища" у строки, встановлені планом-графіком відповідно до резолюції прем'єр-міністра від 06.04.2023 №23375/29/1-22, є необхідність внесення змін до деяких законів України", - звертають увагу ініціатори документа.

Законопроєкт передбачає передачу в користування та зміну цільового призначення земельних ділянок державної, комунальної власності для розміщення кладовища на Броварському проспекті, можливість вилучення лісових угідь для будівництва та експлуатації кладовища без відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.

Згідно із законопроєктом, проєктування кладовища здійснюватиметься без містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок.

Передбачається надати можливість перепоховання на військовому кладовищі Героїв України, яким починаючи з 2014 року вручено орден "Золота Зірка", та видатних борців за незалежність України у ХХ столітті за рішенням уряду України.

Співавторами законодавчої ініціативи є понад 70 членів різних фракцій і груп, зокрема Анна Пуртова, Давид Арахамія, Олена Шуляк, Данило Гетманцев, Єгор Чернєв ("Слуга народу"), Володимир Цабаль, Ярослав Юрчишин, Юлія Клименко ("Голос"), Володимир В'ятрович, Ірина Геращенко, Марія Іонова ("Європейська солідарність"), Тарас Батенко ("За майбутнє"), Юлія Тимошенко, Вадим Івченко ("Батьківщина").

Як повідомлялося, 31 травня 2022 року Верховна Рада внесла зміни до законів про Національне військове меморіальне кладовище з уточненням переліку категорій осіб для поховання. За відповідний законопроєкт №4225 проголосували в цілому 288 народних депутатів.